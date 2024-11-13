В Отрадном разрешили вырубить 157 деревьев для строительства жилых домов

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В Отрадном разрешили вырубить 157 деревьев для строительства жилых домов

Специализированному застройщику «Балтийское строительство» разрешили вырубить 157 деревьев и пять кустарников для строительства жилых домов, против которых выступали местные жители. Соответствующая информация размещена на сайте Светлогорского городского округа.

Речь идёт об участках с кадастровыми номерами 39:17:020018:13, 39:17:020018:14 и 39:17:020018:15. На первом участке на ул. Тельмана разрешили вырубить 32 дерева, на втором на ул. Красноармейская — 99 деревьев и 3 кустарника, на третьем в пер. Комсомольский — 26 деревьев и 2 кустарника. Порубочный билет был выдан 12 ноября.

В феврале 2023 года областные власти перевели участок, на котором разрешили строительство, и еще три участка из зоны малоэтажной застройки в зону среднеэтажного жилья. Против этого решения выступали жители Отрадного и Светлогорска. Губернатор Антон Алиханов ответил им на своей странице «ВКонтакте», что «это самозахваченные огородниками захламленные участки в центре поселка», и так как Генплан разрешает среднеэтажное строительство, то и ПЗЗ необходимо привести в соответствие. В ноябре 2023 года региональные власти выдали разрешение на строительство одного из запланированных пятиэтажных домов в Отрадном. В июне 2024 года подрядчик начал подготовку к строительству одного из домов. При этом информация о выданном застройщику порубочном билете на сайте Светлогорского городского округа отсутствует.

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