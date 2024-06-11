В Отрадном начинают строить одну из пятиэтажек, против которых выступали жители (фото)

Фото очевидца

В Отрадном на пересечении улиц Тельмана и Станционной начали подготовку к строительству одного из домов, против которых выступали местные жители. Об этом «Новому Калининграду» сообщил один из них.



Судя по фотографиям очевидца, во время работ уже пострадало несколько деревьев. При этом информация о выданном застройщику порубочном билете на сайте Светлогорского городского округа отсутствует. Региональные власти выдали разрешение на строительство одного из запланированных пятиэтажных домов в Отрадном в ноябре 2023 года. Строительство начинают на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020018:13. Разрешение на возведение пятиэтажного объекта общей площадью 4171 кв. метр получил специализированный застройщик «Балтийское строительство». Документ действует до 30 июля 2025 года.

10 июня на сайте наш.дом.рф была размещена проектная декларация объекта. Указанное в документе количество этажей — шесть. Срок ввода объекта в эксплуатацию — III квартал 2026 года. В доме будет 58 квартир. Также запланированы детская и спортивная площадки.

Визуализация проекта с сайта наш.дом.рф

В феврале 2023 года областные власти перевели указанный и ещё три участка из зоны малоэтажной застройки в зону среднеэтажного жилья. Против этого решения выступали жители Отрадного и Светлогорска, отмечавшие, что это разрушает архитектурный облик посёлка. Открытое письмо экс-губернатору Антону Алиханову тогда подписали более 200 человек. Алиханов ответил им на своей странице «ВКонтакте», что «это самозахваченные огородниками захламлённые участки в центре посёлка», и так как Генплан разрешает среднеэтажное строительство, то и ПЗЗ необходимо привести в соответствие.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями компании «Балтийское строительство» в равных долях выступают Александр Кудряшов и Роман Калмыков. Директором является Олег Фомин.