Дятлова: бани продолжат оказывать льготные услуги

Несмотря на преобразование в 2025 году в ООО, муниципальные бани продолжат оказывать услуги населению, в том числе и льготным категориям. Об этом в своем телеграм-канале написала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Даже несмотря на то, что по требованию федерального законодательства нужно сменить их форму собственности, в 2025 году МП станет ООО, город по-прежнему останется 100% акционером предприятия, а сами бани продолжат оказывать свои услуги населению, в том числе и льготным категориям», — сообщила Дятлова.



Глава администрации отметила, что бани ещё выполняют роль прачечных, в услугах которых заинтересованы детские сады, медучреждения и разные другие предприятия города. Поэтому важно не только их сохранить, но и развивать.

Муниципальные бани в Калининграде работают на Комсомольской, Герцена, Дзержинского, Суворова и в Прибрежном. Постановление об их приватизации было подписано 28 октября 2024 года.

