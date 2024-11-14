КЖД: Литва сохраняет ограничение на число пассажиров в калининградских поездах

Литва в настоящее время сохранила ограничения по количеству пассажиров и составности пассажирских поездов, которые проходят через её территории на калининградском направлении. Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской Торгово-промышленной палаты, это негативно сказывается на транспортной доступности региона.

«Рост популярности поездок в наш регион мы почувствовали по увеличению пассажиров в поездах дальнего следования, пассажиропоток увеличился на 46%, по сравнению с прошлым годом. К сожалению, на настоящее время Литва сохранила ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до 9 вагонов. Это негативно сказывается на транспортной доступности региона, особенно в периоды повышенного спроса на перевозку», — рассказал Сергей Сапегин.

По его словам, КЖД «продолжает работать с этой проблемой»: в 2024 году была увеличена частота курсирования поездов в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. «При этом руководство РЖД поддержало наше предложение и в новом расписании на следующий год все поезда в Москву и Санкт-Петербург будут ежедневно. Также расширена география перевозок за счет включения в состав вагонов до Великого Новгорода, Петрозаводска, Мурманска и Минеральных Вод», — отметил Сапегин и добавил, что «железная дорога продолжает делать все от нас зависящее, чтобы туристический поток в регион имел положительную динамику и создавал условия для роста прибыльности компаний, работающих в туристическом сегменте экономики».

Отметим, что в настоящее время билетов на поезда «Калининград — Москва» и «Москва — Калининград» на новогодние праздники в продаже практически не осталось.