Пассажиропоток в поездах вырос, несмотря на ограничения со стороны Литвы

Пассажиропоток в поездах дальнего следования на калининградском направлении вырос, несмотря на ограничения со стороны Литвы, которые сохраняются последние годы. Это следует из данных о транспортной доступности региона, представленных на оперативном совещании правительства региона в среду вице-премьером — министром развития инфраструктуры Александром Рольбиновым.

По данным министерства, в 2023 году пассажиропоток в поездах дальнего следования составил 163,8 тыс. человек. По итогам 2024 года он вырос в 1,3 раза — до 216,1 тыс. человек. При этом авиатранспортом перевезено в 2024 году 4,8 млн человек.

На совещании Александр Рольбинов отметил, что вопрос транспортной доступности для жителей Калининградской области «ложится в основном на авиасообщение», поскольку транзитные поездки через Литву (в том числе автомобильные по УТД) доступны не всем калининградцам. При этом он обратил внимание, что железнодорожное сообщение также остается крайне важным, поскольку «не все жители области могут по медицинским показателям летать самолетами».

Напомним, в декабре начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин говорил, что Литва сохранила ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до 9 вагонов. Он добавил, что КЖД «продолжает работать с этой проблемой»: в прошлом году была увеличена частота курсирования поездов в Санкт-Петербург, Москву и Адлер.