Начальник КЖД: одна «Ласточка» перевозит до миллиона пассажиров в год

Калининградская железная дорога ожидает, что по итогам 2025 года пассажиропоток в пригородном сообщении в Калининградской области достигнет 8 млн человек. Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, в будущем году тенденция роста потока сохранится, в том числе, за счёт появления нового поезда повышенной комфортности «Ласточка».

Сергей Сапегин отметил, что показателя в 8 млн пассажиров в пригородном сообщении КЖД достигнет впервые «с начала тысячелетия». «С уверенностью можно говорить, что тенденция сохранится и в следующем году, в первую очередь на курортных направлениях, на которых пассажиропоток составляет почти 90% общей численности перевезенных пассажиров. Тем более, что в следующем году ожидаем поступления еще одной, десятой „Ласточки“», — отметил Сергей Сапегин. По его словам, каждая «Ласточка» дает до миллиона пассажиров в год.

По его словам, КЖД ведет строительство высоких платформ для «Ласточек» в Зеленоградске и Пионерском, в перспективе их планируется возвести в Светлогорске и на Северном вокзале Калининграда. Он также отметил, что «буквально на днях» планируется ввести в эксплуатацию высокую платформу в Пионерском.