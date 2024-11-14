Начальник КЖД: одна «Ласточка» перевозит до миллиона пассажиров в год

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Калининградская железная дорога ожидает, что по итогам 2025 года пассажиропоток в пригородном сообщении в Калининградской области достигнет 8 млн человек. Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, в будущем году тенденция роста потока сохранится, в том числе, за счёт появления нового поезда повышенной комфортности «Ласточка».

Сергей Сапегин отметил, что показателя в 8 млн пассажиров в пригородном сообщении КЖД достигнет впервые «с начала тысячелетия». «С уверенностью можно говорить, что тенденция сохранится и в следующем году, в первую очередь на курортных направлениях, на которых пассажиропоток составляет почти 90% общей численности перевезенных пассажиров. Тем более, что в следующем году ожидаем поступления еще одной, десятой „Ласточки“», — отметил Сергей Сапегин. По его словам, каждая «Ласточка» дает до миллиона пассажиров в год.

По его словам, КЖД ведет строительство высоких платформ для «Ласточек» в Зеленоградске и Пионерском, в перспективе их планируется возвести в Светлогорске и на Северном вокзале Калининграда. Он также отметил, что «буквально на днях» планируется ввести в эксплуатацию высокую платформу в Пионерском.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter