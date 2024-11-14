Власти хотят продлить для беременных право на путёвку в оздоровительные центры

Областные власти хотят продлить для беременных женщин право на получение одной путёвки в социально-оздоровительные организации в 2025 году. Проект постановления, подготовленный министерством социальной политики, опубликован на официальном сайте регионального правительства.

В документе отмечается, что мера поддержки будет единовременной. Ей смогут воспользоваться женщины, постоянно проживающие на территории Калининградской области и находящиеся минимум на седьмой месяце беременности на дату подачи заявления. Необходимо будет также находиться на учёте и под наблюдением в медицинских организациях и не иметь противопоказаний для направления на оздоровление.

Путёвку на 12 дней областные власти хотят предоставлять за счёт областного бюджета. Беременным женщинам нужно будет подать заявление в «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства. К нему следует приложить паспорт и направление от медорганизации. При этом в проекте постановления отмечается, что выплата денежного возмещения взамен утраченной путёвки не производится.

Отметим, что подобная мера поддержки для женщин с угрозой прерывания беременности в Калининградской области то и дело практиковалась, однако до 2017 года это делалось за счет средств Фонда ОМС. В 2019 году раздачу путевок для беременных калининградок возобновили уже в рамках реализации нацпроекта «Демография» и заложили на это средства в региональном бюджете. Тогда путевки предоставляли женщинам на сроке беременности 14–20 недель. После это условие смягчили — на получение бесплатного санаторно-оздоровительного отдыха могли уже рассчитывать калининградки на более раннем сроке беременности.

Накануне минсоцполитики Калининградской области предложило предоставлять детям из семей в «особом положении» путёвки в загородные лагеря до четырёх раз в год. Председатель комитета Заксобрания по соцполитике Нина Фёдорова пояснила «Новому Калининграду», что мера относится к детям, которые воспитываются в неблагополучных семьях, «где родители ведут асоциальный образ жизни», а также к несовершеннолетним с плохой успеваемостью, имеющим административные правонарушения, сиротам и др.