Росавиация пообещала продолжить субсидирование полётов в Калининград

Федеральное агентство воздушного транспорта пообещало продолжить субсидирование полёты в Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В ведомстве уточнили, что перелёты по субсидированной программе продолжат действовать в 2025-2027 годах. Отмечается, что средства на эти цели предусмотрены федеральным бюджетом. Отбор перевозчиков Росавиация планирует завершить до конца 2024 года.

«Росавиация как главный распределитель бюджетных средств по трём программам субсидирования авиарейсов работает над тем, чтобы в 2025 году, как и в 2024-м пассажиры продолжали пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам. Все три программы будут действовать и в 2025-2027 годах. Средства на их реализацию предусмотрены — по 24,6 млрд руб. ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году», — приводит издание слова ведомства.