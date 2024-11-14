С Минфином не могут согласовать условия предоставления субсидированных билетов

Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления мер господдержки авиаотросли на 2025 год. Речь идёт о субсидиях на региональные рейсы в обход Москвы и полёты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Авиаперевозки из Калининграда и обратно субсидируются в рамках двух постановлений Правительства — № 215 и № 1242. По постановлению № 1242 на региональные рейсы в 2025 году в проекте бюджета заложено почти 8 млрд рублей, по постановлению № 215 — 11,1 млрд рублей.

По действующим условиям предоставления субсидий на перевозки по двум программам заявки на их получение должны объявляться не позднее 1 октября, а рассмотрение длиться не менее месяца. Обычно Росавиация начинала принимать заявки к 1 сентября и завершала приём до 1 октября, средства же распределялись до 1 декабря. К этой дате перевозчики уже успевали составить расписание полётов с 1 января и открывали продажи билетов на субсидируемые рейсы.

Сейчас в ряде регионов, в том числе и в Калининградской области, билеты на отдельные направления с нового года ещё не поступили в продажу. В случае отсутствия субсидий авиакомпании будут вынуждены либо продавать билеты по коммерческой стоимости, либо вносить корректировки в действующее расписание, либо вовсе уходить с маршрута, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источники «Коммерсанта» предположили, что задержка с согласованием условий предоставления мер господдержки может быть связана с планами Минтранса объединить две субсидии в одно новое постановление. В Минтрансе же сообщили, что вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок «не рассматривается», и добавили, что внесли «сутевые изменения» в программы, прежде всего, по поддержке региональных перевозок по запросу отрасли. Кроме того, все решения проходят согласования с Минфином и Минэкономики, после чего будут утверждаться Правительством РФ. Авиакомпания же были «даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами».

Ранее «Новый Калининград» писал, что зампреду правительства региона Александру Рольбинову было поручено следить за бесперебойной работой программы авиаперелётов. При этом по состоянию на конец октября перелёты по льготным тарифам из Калининграда в Москву и Петербург можно было приобрести лишь до начала зимы. Начиная с декабря и на более поздние даты таких предложений не было ни у одного авиаперевозчика. Какие-то компании не могли предложить льготные билеты уже с ноября.

В ноябре Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале заявил, что на оставшиеся два месяца 2024 года есть более 25 тыс. субсидированных билетов для жителей Калининградской области. Он также добавил, что власти обратились в Росавиацию с просьбой обеспечить продажи субсидируемых билетов «Аэрофлота» на декабрь этого года. По состоянию на 14 ноября субсидированные билеты можно приобрести на даты с 21 ноября по 31 декабря 2024 года на сайте авиакомпании «Аэрофлот».