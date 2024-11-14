Онкоцентру в Родниках планируют выделить 250 млн субсидиями

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В проекте бюджета Калининградской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрена субсидия в размере 250 млн рублей на мероприятия по обеспечению функционирования онкоцентра в Родниках. Соответствующий документ размещен на сайте Законодательного собрания Калининградской области.

На 2026 и 2027 годы предусмотрено по 48,5 млн руб. в год. Также власти перенесли на 2025 год окончательную выплату 1,5 млрд рублей подрядчику строительства онкоцентра.

Ранее стало известно, что стоимость строительства онкологического центра выросла ещё на 1,5 млрд рублей. Сумма капитальных вложений в строительство превысила девять миллиардов рублей.

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