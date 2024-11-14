Онкоцентру в Родниках планируют выделить 250 млн субсидиями

В проекте бюджета Калининградской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрена субсидия в размере 250 млн рублей на мероприятия по обеспечению функционирования онкоцентра в Родниках. Соответствующий документ размещен на сайте Законодательного собрания Калининградской области.



На 2026 и 2027 годы предусмотрено по 48,5 млн руб. в год. Также власти перенесли на 2025 год окончательную выплату 1,5 млрд рублей подрядчику строительства онкоцентра.