Калининградский онкоцентр подорожал ещё на 1,5 млрд рублей

Стоимость строительства онкологического центра в посёлке Родники выросла ещё на 1,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.



Сумма капитальных вложений в строительство превысила восемь миллиардов рублей.

Полноценно запустить онкоцентр власти обещали в конце второй декады августа. Как сообщал Алексей Беспрозванных, поликлиника и диагностическая служба медучреждения уже работают в полном объёме. По словам главы региона, с мая онкоцентр посетили 5 тыс. человек. Сейчас власти занимаются переводом персонала из больниц Калининграда.

Ранее стало известно о том, что в онкоцентре сломался аппарат МРТ, который обошёлся в 136 млн рублей. Строительство учреждения началось еще в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили.