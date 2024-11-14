Беспрозванных о возможном повышении платы за капремонт с января: «Это не так»

Жителям Калининградской области не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Друзья, увидел, что в средствах массовой информации расходится новость о повышении платы за капремонт с 1 января 2025 года сразу на 4 рубля. Это не так. Документ — инициатива МинЖКХ, их внутренняя выкладка, проект для обсуждения в повестку правительства, которое состоится в понедельник. Разумеется, ни о каком подобном повышении речи идти не может, тем более после роста в прошедшем июле», — заверил глава региона.

По мнению Беспрозванных, плату за капремонт следует повысить «максимум +1 рубль и не с 01.01.25, а с 1 июля 2025 с учетом инфляции».

Напомним, ранее в четверг стало известно, что региональные власти предлагают повысить взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 руб. за квадратный метр. Соответствующий проект закона проходит оценку регулирующего воздействия.