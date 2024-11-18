Облвласти решили поднять взнос за капремонт на один рубль с июля 2025 года

Облвласти решили поднять взнос за капремонт на один рубль с июля 2025 года
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

Власти Калининградской области подняли взнос за капитальный ремонт на один рубль с 1 июля 2025 года. Предложение регионального министерства строительства и ЖКХ об увеличении тарифа до 12,9 рублей за квадратный метр отклонили. Такое решение приняли на заседании областного правительства в понедельник, 18 ноября.

С инициативой о повышении выступил Сергей Черномаз. Он отметил, что повышение тарифа на четыре рубля обосновано с перекрытием дефицита и выполнением плана капитального ремонта в 2025 году. При нынешнем тарифе в 8,9 рублей за квадратный метр с учётом прогнозного индекса-дефлятора от Минэкономразвития дефицит составит 597 млн рублей.

Беспрозванных посчитал, что за последние два года тариф подняли на три рубля: с 5,9 до 8,9. Предложение минстроя и ЖКХ, по мнению губернатора, — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта.

«Своё мнение я уже озвучил: взнос надо поднимать максимум на рубль с июля 2025 года. За этот год [с ноября 2024 по ноябрь 2025] — берём время, конкретное поручение — разобраться с управляющими компаниями, каким образом выполняют функцию свою управляющие компании, почему не все управляющие компании не исполняют одинаково хорошо, а точнее — большинство [из них] плохо. <...> Предлагаю принять такое решение: мы на рубль исходя из инфляционных, как вы сказали, ожиданий повышаем с [июля] 2025 года, но при этом берём год, чтобы навести порядок», — отреагировал на предложение Черномаза Беспрозванных.

Напомним, ранее стало известно, что региональные власти предложили повысить в новом году взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 руб. за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter