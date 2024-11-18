Облвласти решили поднять взнос за капремонт на один рубль с июля 2025 года

Власти Калининградской области подняли взнос за капитальный ремонт на один рубль с 1 июля 2025 года. Предложение регионального министерства строительства и ЖКХ об увеличении тарифа до 12,9 рублей за квадратный метр отклонили. Такое решение приняли на заседании областного правительства в понедельник, 18 ноября.

С инициативой о повышении выступил Сергей Черномаз. Он отметил, что повышение тарифа на четыре рубля обосновано с перекрытием дефицита и выполнением плана капитального ремонта в 2025 году. При нынешнем тарифе в 8,9 рублей за квадратный метр с учётом прогнозного индекса-дефлятора от Минэкономразвития дефицит составит 597 млн рублей.

Беспрозванных посчитал, что за последние два года тариф подняли на три рубля: с 5,9 до 8,9. Предложение минстроя и ЖКХ, по мнению губернатора, — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта.

«Своё мнение я уже озвучил: взнос надо поднимать максимум на рубль с июля 2025 года. За этот год [с ноября 2024 по ноябрь 2025] — берём время, конкретное поручение — разобраться с управляющими компаниями, каким образом выполняют функцию свою управляющие компании, почему не все управляющие компании не исполняют одинаково хорошо, а точнее — большинство [из них] плохо. <...> Предлагаю принять такое решение: мы на рубль исходя из инфляционных, как вы сказали, ожиданий повышаем с [июля] 2025 года, но при этом берём год, чтобы навести порядок», — отреагировал на предложение Черномаза Беспрозванных.