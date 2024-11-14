Власти предлагают повысить взнос за капремонт с 8,9 до 12,9 руб. за кв. метр

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Региональные власти предлагают повысить взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 рублей за квадратный метр. Размер взноса планируют увеличить с 1 января 2025 года. Соответствующий проект закона проходит оценку регулирующего воздействия.

В пояснительной записке указано, что, согласно методическим рекомендациям Минстроя, размер необходимого минимального взноса должен составлять 39,44 рубля за квадратный метр. Сейчас в Калининградской области плата за капитальный ремонт составляет 8,9 рублей, что является «самым низким размером взноса» в Северо-Западном федеральном округе. Власти же предлагают повысить его на 44,95%.

«Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вызвано в том числе необходимостью достижения результатов реализации региональной программы в рамках исполнения краткосрочного плана», — следует из пояснительной записки.

Напомним, в конце ноября 2023 года на пресс-конференции экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что региональные власти намерены «искать компромисс» при повышении тарифа на капитальный ремонт домов. При этом он заверил, что рост тарифа «если и будет, то некритичным». В декабре 2023 года стало известно, что с 1 июля 2024 года взнос за капремонт увеличат с 6,9 до 8,9 рублей.


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