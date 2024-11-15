Проект гостиницы рядом с «Русью» в Светлогорске прошёл экспертизу

Все новости по теме: Строительство

Иллюстрации, представленные на градсовете 9 октября 2024 года. Одобренный вариант

Проект гостиницы в Балтийском проезде в Светлогорске получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Процедура завершилась 14 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Ундина Проект». Заключение по ней выдало владимирское ООО «Коин-С».

Гостиничный комплекс планируется возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:576. Застройщиком является калининградское ООО «Специализированный застройщик МПК». Согласно базе данных контрагентов, генеральным директором компании является Кухарев Леонид Юрьевич — депутат Зеленоградского окружного совета.

Проект гостиницы в Балтийском проезде в Светлогорске калининградский градсовет одобрил со второго раза. Первые варианты, рассмотренные им в августе 2024 года, получили множество замечаний и рекомендаций. Проект предполагает размещение трёх зданий гостиничного комплекса, рассчитанного на 290 номеров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter