Проект гостиницы рядом с «Русью» в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект гостиницы в Балтийском проезде в Светлогорске получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.
Процедура завершилась 14 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Ундина Проект». Заключение по ней выдало владимирское ООО «Коин-С».
Гостиничный комплекс планируется возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:576. Застройщиком является калининградское ООО «Специализированный застройщик МПК». Согласно базе данных контрагентов, генеральным директором компании является Кухарев Леонид Юрьевич — депутат Зеленоградского окружного совета.Проект гостиницы в Балтийском проезде в Светлогорске калининградский градсовет одобрил со второго раза. Первые варианты, рассмотренные им в августе 2024 года, получили множество замечаний и рекомендаций. Проект предполагает размещение трёх зданий гостиничного комплекса, рассчитанного на 290 номеров.