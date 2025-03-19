В Светлогорске разрешили вырубку под гостиницу рядом с «Русью»

В Светлогорске разрешили вырубку под гостиницу рядом с «Русью»
Иллюстрация, представленная на градсовете 9 октября 2024 года
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Власти Светлогорска разрешили вырубить 12 деревьев для строительства гостиницы в Балтийском проезде. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:576. Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик МПК» 12 марта и действует до 25 декабря 2029 года. Спилить планируют пять дубов, четыре берёзы, два граба и одну сосну. Компенсационное озеленение необходимо провести до завершения действия порубочного билета, однако подробности не приводятся.

В ноябре 2024 года проект строительства гостиницы получил положительное заключение экспертизы. Градсовет одобрил его со второго раза. Первые варианты, рассмотренные им в августе 2024 года, получили множество замечаний и рекомендаций. Проект предполагает возведение трёх зданий гостиничного комплекса, рассчитанного на 290 номеров.

Согласно базе данных контрагентов, генеральным директором компании «Специализированный застройщик МПК» является депутат Зеленоградского окружного совета Леонид Кухарев.

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