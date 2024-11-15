Оспаривавший отцовство алиментщик из Гвардейска признал долги и ушел на СВО

Должник по алиментам, оспаривавший отцовство, подписал контракт с Министерством обороны, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УССП.

Напомним, житель Гвардейска накопил задолженность 1,7 млн рублей и пытался в суде доказать, что не является отцом двух дочерей. Однако ДНК-экспертиза подтвердила обратное. Поэтому сотрудники органов принудительного исполнения передали материалы дела в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительный акт и повторно привлечь мужчину к уголовной ответственности.

Одновременно судебные приставы разъяснили нерадивому родителю, что задолженность все равно придется выплачивать даже по достижении детьми совершеннолетия. В то же время во избежание уголовного наказания он вправе заключить контракт с Министерством обороны. В итоге мужчина согласился и отправился на СВО. Теперь часть его доходов будет удерживаться в счет погашения долга и взыскания текущих алиментов детям. Уголовное дело в отношении мужчины приостановлено.