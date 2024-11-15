В 2024 году в Калининградскую область переехало более тысячи соотечественников

В 2024 году в Калининградскую область переехало более тысячи соотечественников
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала 2024 года в Калининградскую область переехало более тысячи соотечественников. Об этом заявила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина.

«С начала 2024 года в регион прибыли более 1 100 участников госпрограммы, из которых 84 – репатрианты. Растет число соотечественников из стран Европы, которые выбирают Калининградскую область для постоянного места жительства. Так, если в 2023 году из Германии прибыли 56 человек, то с начала этого года – 128 человек», - привела пресс-служба правительства области слова Левиной.

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В июле сообщалось, что каждый десятый участник программы репатриации выбрал для переезда Калининград. При этом в июне Алексей Беспрозванных заявлял, что Калининградская область впервые с 2007 года столкнулась с сокращением числа соотечественников, возвращающихся из-за рубежа и желающих поселиться в регионе.

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