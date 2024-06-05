Чем помогут репатрианту: шесть вопросов о поддержке тех, кто хочет вернуться

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Чем статус репатрианта отличается от статуса участника госпрограммы переселения соотечественников, кто может стать репатриантом и на какую поддержку рассчитывать со стороны региональных властей — «Новый Калининград» публикует ответы властей на официальный информационный запрос.



Госпрограмма переселения соотечественников действует в Калининградской области с 2007 года, за время её действия в регион уже переехало 55 тысяч человек. Однако в конце 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о планах привлечь в регион в 2024 около тысячи репатриантов, на эти цели он готов был выделить из резервного фонда 100 млн рублей.

После заявлений властей о мерах поддержки репатриантов в региональное УМВД начали поступать первые заявки из Германии и Казахстана. Как сообщает пресс-служба правительства области, на конец мая пришло 33 заявления на участие в программе переселения, 28 из которых уже согласованы.

1. Кто может получить статус репатрианта, каков механизм его получения?

— Понятие «репатриант», перечень категорий иностранных граждан, имеющих право на получение указанного статуса, и порядок его получения определены в Указе президента РФ от 22.11.2023 No 872. На получение статуса репатрианта могут претендовать соотечественники из числа:

— граждан РФ, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24.02.2022;

— бывших граждан Российской Федерации;

— лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;

— лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Для получения статуса репатрианта необходимо обратиться в консульское учреждение Российской Федерации в стране пребывания.

2. Какие льготы полагаются репатриантам в рамках госпрограммы переселения соотечественников?

— Главное отличие репатриантов от соотечественников-участников госпрограммы переселения — возможность переехать в любой регион России без согласования своих кандидатур. Кроме того, в отношении них не действует правило обязательного трёхлетнего периода проживания на территории вселения.

Вместе с тем они не имеют права на получение действующих мер поддержки, предусмотренных для соотечественников-участников госпрограммы: компенсации за переезд, провоза багажа и личного имущества, подъемных, пособия в случае отсутствия работы.

Поэтому меры поддержки, предусмотренные для репатриантов постановлением правительства Калининградской области от 5 апреля 2024 No134-п, — это частичное возмещение понесенных ими расходов.

3. Какая сумма предусмотрена в региональном бюджете на эти цели в 2024 году?

— Принимая во внимание, что финансирование указанных расходов ранее не предполагалось в областном бюджете, оно будет осуществляться по мере необходимости из резервного фонда правительства Калининградской области. Согласованная сумма возможных расходов рассчитана исходя из плановой численности прибывающих репатриантов в 2024 году в 1 000 человек (250 семей).





В конце апреля на поддержку репатриантов выделили первые 18,6 млн рублей.

4. Почему сумма разовой выплаты составила именно 32 тысячи рублей? Насколько эта выплата может покрыть расходы репатриантов, проживающих на европейской территории?

— Калининградская область — первый регион РФ, принявший нормативный правовой акт по поддержке репатриантов. Постановление будет действовать в течение года, и внесение в него изменений в последующие периоды будет проходить с учетом практики правоприменения.

Сумма разовой выплаты в размере 32 000 рублей — это директивный показатель, согласованный уполномоченными органами правительства Калининградской области. В его основу легла величина прожиточного минимума, сложившейся в Калининградской области. С 01.01.2024 на душу населения она составляет 15 917 рублей, для трудоспособного населения — 17 350 рублей, пенсионеров — 13 689 рублей, детей — 15 439 рублей.

Поэтому согласована средняя сумма — 16 000 рублей в месяц. При этом практика реализации государственной программы показывает, что соотечественники трудоустраиваются спустя 2 месяца после переезда. В итоге сумма выпадающих доходов определена в 32 000 рублей на каждого члена семьи.

Кроме того, для репатриантов также предусмотрена компенсация расходов на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных в иностранном государстве, аренду квартиры в течение полугода. В общей сложности они могут получить до 167 тысяч рублей на человека (включая 32 тысячи «подъёмных»).

5. Где могут получить временную регистрацию репатрианты? Могут ли они размещаться в пос. Северном?

— С 2007 года в Калининградской области функционирует государственное учреждение «Центр содействия переселению «Соотечественник», в ведении которого находится Центр временного размещения соотечественников в поселке Северном. В случае необходимости репатрианты могут воспользоваться возможностью временного проживания в нём, как и другие участники госпрограммы.

6. Куда обращаться тем, кто хочет воспользоваться предложенными мерами поддержки?

— С 26 апреля 2024 года в Калининграде ведет работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников и репатриантов «Балтийский маяк». Специалисты помогают в оформлении документов, содействуют в решении актуальных вопросов, связанных с жилищным размещением и обустройством, социализацией детей, трудоустройством и получением предусмотренных мер поддержки. В сервисный центр могут обратиться участники госпрограммы переселения: соотечественники и репатрианты, а также граждане, которые рассматривают возможность воспользоваться этой программой, проживающие как за пределами России, так и в Калининградской области.

Сервисный центр «Балтийский маяк» расположен по адресу: город Калининград, улица Театральная, дом 35, бизнес-центр «Морской», 3 этаж, офис 312. Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 часов. Дополнительную информацию репатрианты и соотечественники могут получить по телефонам: 8 (4012) 640-082; (4012) 640-085; (4012) 640-089, электронной почте: centr-s@gov39.ru, m.stasyuk@gov39.ru.

Подробную консультацию по вопросам приема соотечественников и репатриантов, социальных гарантиях, получения содействия в жилищном и социально-бытовом обустройстве на территории региона можно получить также через сайт kgd39.online. На этом информационном ресурсе потенциальный участник госпрограммы, гражданин, рассматривающий переезд в Калининградскую область, может заполнить анкету, ответив на несколько вопросов, также он может оставить комментарий и задать свой вопрос.

Для граждан созданы госпаблик Центра в социальной сети «ВКонтакте», Телеграм-канал «Соотечественники I Калининградская область». Также можно обратиться в Центр, который расположен по адресу: 236022, город Калининград, Советский проспект, дом 13, е-mail: guko930@mail.ru, телефон 8 (4012) 599-570.

Текст: Анна Горбунова, Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»