В Калининградской области планируют повысить транспортный налог

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский представил на расширенном заседании общественной палаты региона законопроект об изменении ставок транспортного налога. Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года, пишет «Интерфакс».

«В Калининградской области ставки по транспортному налогу не менялись последние 12 лет, при этом накопленная инфляция в регионе за это время превысила 100%. Размер налоговой ставки зависит, как и сегодня, от мощности двигателя автомобиля и увеличится незначительно к действующим», — заявил Порембский.

Ставка на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил (33% всех авто в регионе) увеличится на 1 рубль и составит 3,5 рубля за лошадиную силу. Максимальный годовой платёж при этом увеличится на 100 рублей и составит 350 рублей.

Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил (в области таких 48%) ставка составит 20 рублей. С 2014 года и по настоящее время она составляла 15 рублей.

Новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года, при этом автовладельцы-физлица начнут уплачивать налог по новым параметрам осенью 2026 года.