Калининградец разработал подводный дрон для съёмок на дне Балтики (фото) (видео)

Калининградский фотограф и видеооператор Денис Штейн, профессионально занимающийся съёмками дикой природы региона, разработал и намерен собрать подводный дрон, с помощью которого он собирается изучать «подводный мир Калининградской области». Дрон Штейн назвал «Жюль Верн» и опубликовал анонс будущего фильма о Балтийском море в своих пабликах.



«Пора бы спуститься и заснять подводный мир и глубины Калининградской области. Это Балтийское море и какие-то внутренние водоёмы с прозрачной водой», — сообщил он своим подписчикам.

О дроне собственного изобретения Штейн рассказал, что разработать его так же сложно, как аппарат для освоения космоса.

«Разработка подводного дрона это технически очень сложная задача, которая сравнима с разработкой космических аппаратов, — сообщил он. — Может быть, даже ещё сложнее. Не зря Мировой океан и его глубины изучены очень плохо — техника, которая используется для подобных целей, очень сложная в разработке и эксплуатации. Техника должна выдерживать значительное давление воды, она должна противостоять агрессивной коррозии. При этом техника достаточно сложная в плане электроники и механики».

«Новому Калининграду» Денис Штейн рассказал, что планирует в декабре опубликовать свой фильм «Дроны и Калининградская область», в котором оператор расскажет о своём опыте создания аппаратов и специфике работы с ними в регионе.

Фото предоставлено Денисом Штейном

Напомним, что в октябре 2023 года фильм Дениса Штейна «Не стреляйте белых лебедей. Возвращение» (12+), получил гран-при XVII Международного кинофестиваля любительских фильмов «Время в кадре». Ранее он публиковал 10-минутный документальный фильм о семье лебедей, расстрелянной под Зеленоградском.