Власти заплатили за кофе-брейк, фуршет и банкет на стратсессии 1,6 млн рублей

Власти заплатили за кофе-брейк, фуршет и банкет на стратегической сессии с участием губернатора и правительства Калининградской области более 1,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Закупку у единственного поставщика произвели 15 ноября. Стратсессия прошла в Светлогорске в течение двух дней: с 14 по 15 ноября. В первый день участникам организовали ужин на 150 персон. Он состоял из основных блюд, салатов, десертов, напитков и нарезок.

Второй день стратегической сессии начался с приветственного кофе-брейка на 100 персон, затем был основной кофе-брейк на то же количество участников. Ужин формата фуршета включал в себя те же сырные и мясные ассорти, салаты, основные блюда, напитки и дополнительные услуги в виде официантов, сервиза и др.

Заказчиком услуги по организации питания выступил светлогорский «Янтарь-холл», где и прошла стратегическая сессия с участием губернатора и правительства региона. На эти цели выделили 1,64 млн рублей. Информация о поставщике на данный момент не опубликована.