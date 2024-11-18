Власти заплатили за кофе-брейк, фуршет и банкет на стратсессии 1,6 млн рублей

Власти заплатили за кофе-брейк, фуршет и банкет на стратегической сессии с участием губернатора и правительства Калининградской области более 1,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Закупку у единственного поставщика произвели 15 ноября. Стратсессия прошла в Светлогорске в течение двух дней: с 14 по 15 ноября. В первый день участникам организовали ужин на 150 персон. Он состоял из основных блюд, салатов, десертов, напитков и нарезок.
Второй день стратегической сессии начался с приветственного кофе-брейка на 100 персон, затем был основной кофе-брейк на то же количество участников. Ужин формата фуршета включал в себя те же сырные и мясные ассорти, салаты, основные блюда, напитки и дополнительные услуги в виде официантов, сервиза и др.
Заказчиком услуги по организации питания выступил светлогорский «Янтарь-холл», где и прошла стратегическая сессия с участием губернатора и правительства региона. На эти цели выделили 1,64 млн рублей. Информация о поставщике на данный момент не опубликована.Во время стратегической сессии 15 ноября Алексей Беспрозванных представил новый состав правительства Калининградской области. Первым заместителем председателя будет Сергей Елисеев. Заместителями также назначены Анжелика Майстер, Вероника Лесикова, Александр Рольбинов и Наталья Ищенко. Руководить аппаратом правительства будет Наталья Шимченок. Помимо них, губернатор региона также представил назначенных министров.