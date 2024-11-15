Беспрозванных представил новый состав правительства Калининградской области (список)

Беспрозванных представил новый состав правительства Калининградской области (список)
Изображение: правительство Калининградской области
Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представил новый состав регионального правительства. Информация о кадрах содержится в телеграм-канале главы области.

Посты министров заняли: Сергей Дмитриев (минздрав), Светлана Трусенёва (минобразования), Анна Мусевич (министерство молодёжной политики), Андрей Ермак (минкульттуризма), Артём Иванов (минсельхоз), Сергей Черномаз (минстрой и ЖКХ), Оксана Астахова (минприроды), Кристина Подскребкина (минградполитики), Андрей Сергеев (министерство муниципального развития), Анжелика Майстер (минсоцполитики), Вероника Лесикова (минэкономразвития), Виктор Порембский (минфин), Наталья Ищенко (минспорта) и Александр Рольбинов (мининфраструктуры). В должности исполняющих обязанности на данный момент числятся: Денис Белозёров (минконтроля) и Анастасия Голубых (министерство цифровых технологий и связи).

Первым заместителем председателя правительства Калининградской области будет Сергей Елисеев. Заместителями также назначены Анжелика Майстер, Вероника Лесикова, Александр Рольбинов и Наталья Ищенко. Руководить аппаратом правительства будет Наталья Шимченок.

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