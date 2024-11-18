Губернатор заявил о наказаниях для чиновников за некачественные ответы жителям

Алексей Беспрозванных заявил о дисциплинарных взысканиях с чиновников за просроченные и некачественные ответы на вопросы граждан. Об этом губернатор Калининградской области рассказал во время заседания регионального правительства в понедельник, 18 ноября.

Одним из вопросов повестки мероприятия был ежемесячный отчет от платформы обратной связи. На слайде показали, что министерства здравоохранения, природных ресурсов и экологии и образования имеют «просрочки» по ответам населению. При этом, согласно таблице, ответы первых двух ведомств являются неудовлетворительными, а у минздрава, в частности, — недостоверными.

«Проведите эту работу со своими командами. В следующий раз будем не просто „Обратите внимание...“, а будем наказывать за эту работу, потому что это очень важно. Я понимаю, что у нас много таких обращений, но для каждого человека, кто такое обращение хоть раз написал, это важнейший вопрос. Если уж обращается к губернатору, значит, он не может решить на других уровнях», — заявил Беспрозванных.

Губернатор отметил, что качество ответов регионального правительства, согласно аналитике, улучшилось. При этом глава региона дал на исправление ситуации время до конца года.

«С января-месяца будем выносить дисциплинарные взыскания, если будут выявляться такие случаи. Прямо объективные случаи, когда мы либо не отвечаем вовремя нашим жителям и гражданам, либо отвечаем некачественно, не по существу, не решаем их вопрос», — резюмировал Беспрозванных.