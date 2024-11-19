Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 21,6% с 11 по 17 ноября

Заболеваемость коронавирусом в России с 11 по 17 ноября увеличилась на 21,6% по сравнению с предыдущей неделей. За это время зафиксировали 25 400 случаев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с инфекцией.



Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах. В 24 субъектах РФ показатель оказался выше, чем в среднем по стране. За указанный период выздоровели 21 523 человека, что на 10,7% меньше, чем неделей раньше. Умерли 46 человек.

С 11 по 17 ноября были госпитализированы 2363 пациента — на 19,5% больше, чем на предыдущей неделе. Число госпитализаций выросло в 53 регионах, а в 31 из них рост составил более чем в среднем по России.