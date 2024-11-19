Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 21,6% с 11 по 17 ноября

Все новости по теме: Пандемия коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в России с 11 по 17 ноября увеличилась на 21,6% по сравнению с предыдущей неделей. За это время зафиксировали 25 400 случаев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах. В 24 субъектах РФ показатель оказался выше, чем в среднем по стране. За указанный период выздоровели 21 523 человека, что на 10,7% меньше, чем неделей раньше. Умерли 46 человек.

С 11 по 17 ноября были госпитализированы 2363 пациента — на 19,5% больше, чем на предыдущей неделе. Число госпитализаций выросло в 53 регионах, а в 31 из них рост составил более чем в среднем по России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter