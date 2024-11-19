Власти Пионерского решили отправить школьников на «дистант» из-за непогоды

В Пионерском объявлен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. На период его действия занятия для школьников будут проходить в дистанционном формате. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с руководителями отделов администрации, муниципальных организаций и служб города. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«В городском округе с 00:00 часов 20 ноября и до окончания неблагоприятных погодных условий установлен режим „Повышенная готовность“. Все силы направлены на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. <...>На период действия режима „Повышенная готовность“ занятия в образовательных организациях городского округа 20 ноября будут проводиться в дистанционном формате. Руководители учреждений дошкольного образования округа обязаны исключить пребывание детей на улице до окончания неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.



Напомним, по прогнозам синоптиков, 20 ноября ориентировочно с 4 утра начнёт усиливаться западный, юго-западный ветер до 25–27 м/с.