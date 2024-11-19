В школах Калининграда в среду объявлено свободное посещение из-за усиления ветра

Все новости по теме: Стихия

Власти Калининграда приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. По этой причине в школах города объявлено «свободное посещение». Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Подписала распоряжение о введении сегодня с 22 часов режима «повышенная готовность» в связи с поступившим штормовым предупреждением. Это означает бессонную ночь для руководителей и дежурных специалистов «Управления по делам ГО и ЧС», «Городских лесов», «Чистоты», «Гидротехника», «Калининград-ГорТранса», "Калининградтеплосети","КСЗ" и «ГДСР». <...>В школах объявлено «свободное посещение» (если ребёнок завтра не пойдёт на учёбу, не забудьте предупредить классного руководителя)", — отметила глава города.

Дятлова напомнила, что о возможных происшествиях следует сообщать по телефону единой городской дежурно-диспетчерской службы 59-64-00, или 112.

Ранее о решении ввести режим повышенной готовности и отправить школьников на «дистант» сообщили власти  Пионерского.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter