В школах Калининграда в среду объявлено свободное посещение из-за усиления ветра

Власти Калининграда приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. По этой причине в школах города объявлено «свободное посещение». Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Подписала распоряжение о введении сегодня с 22 часов режима «повышенная готовность» в связи с поступившим штормовым предупреждением. Это означает бессонную ночь для руководителей и дежурных специалистов «Управления по делам ГО и ЧС», «Городских лесов», «Чистоты», «Гидротехника», «Калининград-ГорТранса», "Калининградтеплосети","КСЗ" и «ГДСР». <...>В школах объявлено «свободное посещение» (если ребёнок завтра не пойдёт на учёбу, не забудьте предупредить классного руководителя)", — отметила глава города.

Дятлова напомнила, что о возможных происшествиях следует сообщать по телефону единой городской дежурно-диспетчерской службы 59-64-00, или 112.