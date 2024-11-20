Елена Дятлова попросила не называть сквер Семейный Шервудским лесом

Глава администрации Калининграда попросила не называть сквер Семейный, расположенный между улицами Чекистов и Лейтенанта Яналова, Шервудским лесом. Разговор об этом зашёл во время общения с журналистами во вторник, 19 ноября, после оперативного совещания в мэрии города. Один из сотрудников СМИ сообщил, что в Шервудском лесу накануне были спилены старые советские турники, «на которых весь район по утрам висел».

«Очень странно вы называете этот объект», — перебила Дятлова.

«Ну, это народное название», — пояснил журналист.

«У нас он называется сквер Семейный, поэтому я очень как-то удивлена такому названию народному», — ответила глава.

Далее чиновница сообщила, что в Калининграде работает комиссия, которая даёт название городским объектам. Она, в частности, уточнила, что эта комиссия недавно официально назвала Восточную эстакаду Восточной эстакадой.

«То, что вы называете „Шервудский лес“, вообще-то это сквер Семейный», — подытожила глава и пояснила, что турники были демонтированы по представлению прокуратуры, так как они не соответствовали требованиям безопасности.

«Там сейчас ведутся строительно-монтажные работы по обустройству бывших кортов. И нами в администрации была сделана концепция благоустройства этого сквера, как он должен выглядеть. В следующем году при формировании программы „Комфортная городская среда“ и проведении голосования данная территория точно так же будет выставлена как территория по благоустройству. Дальше всё зависит от жителей Калининграда, какая территория будет выбрана», — заключила Дятлова.