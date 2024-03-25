Симбиоз с застройкой: как «Шервудский лес» приспосабливают к бывшему «Спартаку» (фото)

Семейный сквер, более известный калининградцам под названием «Шервудский лес» (находится в границах улиц Яналова, Младшего лейтенанта Родителева и Каштановой аллеи), намерены благоустроить и «привязать» к бывшему теннисному стадиону «Спартак», выкупленному и уже частично застроенному компанией «Спартак». О том, что у этой транзитной зеленой зоны есть «потребители, которые не удовлетворены ее текущим состоянием», в эфире «ГорПросвета» в пятницу, 22 марта, заявил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

Еще в начале эфира Анисимов обратил внимание на то, сквер нельзя рассматривать в отрыве от бывшего теннисного клуба, который он назвал «крупным инвестиционным проектом с общественно значимыми функциями». «По сути, наша территория, абсолютно общественная, теперь приобретает под боком объект, на функцию которого нельзя не отреагировать, — пояснил Анисимов. — Происходит синхронизация проектных решений. Мы берем у инвестора его планировочную структуру, смотрим ее, выясняем, как по возможности бесшовно объединить общественные функции этих обоих крупных объектов. С другой стороны, мы передаем наши планы застройщику, чтобы он учитывал наши потребности в своих проектах. Это симбиоз».

В планах у горвластей, как уверяет Анисимов, сохранение существующей «функциональной структуры» сквера и обновление элементов благоустройства. К последним он отнес вело-беговые дорожки, экотропы, туалет (его планируют разместить со стороны улицы Младшего лейтенанта Родителева), торговые точки, две детские игровые площадки, спортивную площадку, площадь со сценой и площадку для дрессировки собак. В так называемом «сухом ручье» собираются разместить памп-трек, трюковую рампу и детские горки. Что касается связки с бывшим теннисным клубом — на границе со сквером планируется построить входную группу в комплекс.

«Градостроительный кодекс и наша нормативная база позволяют собственнику оградить территорию, но мы как раз работаем сейчас. Собственник — довольно прогрессивный. Если все получится сделать, мы получим хорошую городскую связь. Раньше ее не было», — заявил Анисимов.

90% проектируемых «точек активности», по словам Анисимова, совпадает с существующими. В частности, фестивальная сцена в центре зеленой зоны будет реконструирована в тех же объемах, однако проектировщики предлагают немного изменить геометрию площади перед ней. Скамейки перед сценой собираются демонтировать, их предлагают перенести на периметр. Под реконструкцию попадают и пешеходные мосты через «сухой ручей», их также намерены подсветить.

На учет замечаний перед проектированием, как уверяет главный архитектор, должно уйти около полугода. Далее — формирование ПСД и заявка на получение средств

Ранее сообщалось, что калининградские власти планируют благоустроить Семейный сквер в 2025 году (концепция была разработана ещё в 2015).

Слайды, предоставленные мэрией Калининграда

В мае 2023 года администрация Калининграда выдала порубочный билет на растительность рядом с бывшим стадионом «Спартак», который сейчас застраивается. Согласно данным публичной кадастровой карты, территория площадью 1,2 тыс. кв. метров предназначена под блокированную жилую застройку.

Разрешение получило ООО «Спартак» — застройщик стадиона. Работы там начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. Презентованный на областном градостроительном совете проект предполагает застройку 7-8-этажными зданиями примерно половины территории стадиона. На остальную часть планируют перенести спортивную инфраструктуру. Стадион был продан в частную собственность еще в 2008 году.

В 2021 году стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону застройки стадиона «Спартак» в проекте правил землепользования и застройки Калининграда по итогам публичных слушаний. Это и позволило девелоперу получить разрешение на строительство.

Семейный сквер претендует на благоустройство в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2025 году. В аналогичном голосовании в 2021 году эта территория заняла второе место.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: слайды, предоставленные мэрией Калининграда