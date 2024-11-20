Беспрозванных: Калининградская область готова к энергетической изоляции

Беспрозванных: Калининградская область готова к энергетической изоляции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область готова к энергетической изоляции и может самостоятельно обеспечить себя электроэнергией. Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Глава области отметил, что «у нас действуют пять генерирующих станций общей мощностью около двух гВт, что достаточно для обеспечения региона». Он также напомнил, что в середине сентября были проведены натурные испытания энергосистемы в изолированном режиме, которые показали, что Калининградская область готова к работе «в таких условиях». При этом энергетики готовы к штормовой погоде. Для этой работы укомплектованы 52 бригады и две спецмашины.

«Энергобезопасность Калининградской области обеспечена в полном объёме. Будьте спокойны!» — заверил Беспрозванных.

В конце октября стало известно, что страны Балтии отключат линии электропередач, которые объединяют Литву, Латвию, Эстонию, Россию и Беларусь в единую энергосистему, в феврале 2025 года. ЛЭП продолжит свою работу, пока Литва подключена к российской системе ОЭС/ЕЭС, где частота централизованно регулируется из Москвы. Это необходимо для обеспечения стабильности работы системы. Затем линии электропередач будут демонтированы.

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