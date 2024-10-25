Страны Балтии объявили о выходе из общей энергосистемы в феврале 2025 года

Линии электропередач, объединяющие Литву, Латвию, Эстонию, Россию и Беларусь в единую энергосистему, будут отключены в феврале 2025 года. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на литовского оператора Litgrid.



«В настоящее время работает часть линий электропередачи с третьими странами. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, после истечения срока действия договора БРЭЛЛ (общей электроэнергетической системы России, Беларуси и стран Балтии)», — заявил литовский оператор.



ЛЭП продолжит свою работу, пока Литва подключена к российской системе ОЭС/ЕЭС, где частота централизованно регулируется из Москвы. Это необходимо для обеспечения стабильности работы системы. Затем линии электропередач будут демонтированы.



Как пишет издание, соглашение о синхронном режиме работы энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы на единой частоте тока 50 Гц было подписано в феврале 2001 года. Впервые о возможном выходе из БРЭЛЛ балтийские страны заявили еще в 2017 году. В июле 2024 года Эстония, Латвия и Литва уведомили Беларусь и Россию о непродлении совместного системного соглашения и подписали документы о выходе из БРЭЛЛ.