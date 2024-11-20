Власти: проект капремонта улицы Киевской приходится начинать заново

В Калининграде проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской не успеют закончить в 2024 году, так как расторгнут контракт с проектировщиком. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. По его словам, расторжение произошло по инициативе проектировщика, так как он «не давал тех результатов, которых ожидали».

«Учитывая, что у нас сейчас произошли процедуры по расторжению контракта с предыдущим проектировщиком и выходом на контракт нового проектировщика, то контрактные сроки пролонгируются на нового проектировщика, — пояснил чиновник. — То есть он начинает заново проектировать фактически этот объект. Объект достаточно важен для нас, мы совместно с проектировщиком на еженедельной основе встречаемся».

Романов уточнил, что уже понимает, «какие необходимы проектные решения» по указанному участку Киевской.

«Сейчас разрабатываем транспортную модель, потому что инженерный узел Киевской и Тихорецкой достаточно сложный. Во многом проектное решение будет зависеть от будущей загрузки. Вот на этой стадии мы сейчас находимся с проектировщиком», — добавил он.

В августе 2023 года власти Калининграда выделяли деньги на проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской. Тендер по выбору подрядчика был анонсирован на сайте областного Центра торгов.

На разработку проекта в 2024 году готовы были потратить 19,3 млн рублей.

В сентябре 2023 года контракт был заключен со снижением до 15,4 млн рублей. На сегодняшний день работами занимается другой подрядчик, компания «Проинжиниринг», которая, судя по порталу Госзакупок, согласилась выполнить проектирование за 16,3 млн рублей.