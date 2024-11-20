Первый этап дублёра улицы Невского планируют завершить в 2025 году

Завершение первого этапа улицы Лучинского (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко), дублирующей улицу Александра Невского, переносят на 2025 год. Об этом журналистам во вторник, 19 ноября, рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Если сейчас выйти на объект, можно увидеть, что там высокая степень готовности, — заявил Романов. — Он выполнен в нижнем слое асфальтобетона. Необходимо вложить верхний слой асфальтобетона, проинспектировать и понять количество световых опор, которые нужно там поставить. Предварительная стоимость завершения объекта 35 миллионов рублей. И на следующий год мы планируем его завершить».

Финансирование на проект улицы Лучинского было выделено ещё в конце 2019 года. Согласно предыдущим планам, сдать ул. Лучинского собирались в 2021 году, однако эти планы постоянно менялись. В итоге, подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй» депутата из Пионерского Сергея Быкова, которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей. Вторую часть ул. Лучинского длиной 360 метров собирались ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом стоимость строительства увеличилась на 19 млн рублей (до 144,9 млн рублей) ещё до начала строительства.

В апреле этого года глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что первый этап строительства улицы Лучинского должен завершиться в мае, однако и этого не произошло. Более того, 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй».

«Мы стараемся отторговать его в этом году с выходом на объект также в этом году. Если погода позволит, будем делать. Если нет, то идем в следующий», — заявил тогда журналистам первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.