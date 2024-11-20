Власти предложили увеличить стоимость строительства поликлиники на ул. Кошевого

Власти предложили увеличить стоимость строительства поликлиники на ул. Кошевого
Изображение: из презентации проекта на градсовете
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Стоимость строительства амбулаторно-поликлинического отделения на пересечении улиц Олега Кошевого и Аллеи Смелых в Калининграде предложили увеличить на 22,4 млн рублей. Проект постановления опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документу, стоимость строительства поликлиники планируется увеличить с 54,9 млн до 77,3 млн рублей. Совокупная стоимость объекта в таком случае будет скорректирована до 102,6 млн рублей. В действующей редакции это значение равно 80,2 млн рублей. При этом срок реализации денежных вложений продлён до 2026 года.

Документ подготовило министерство строительства и ЖКХ Калининградской области. Публичное обсуждение инициативы продлится до 26 ноября.

В сентябре 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал начать строительство новой поликлиники на ул. Кошевого в 2024 году и закончить его «года за два». «У нас есть земельный участок на пересечении Аллеи Смелых и улицы Олега Кошевого, — говорил Алиханов. — В этом году, вот сейчас поправки мы вносим, средства для того, чтобы вынести все сети оттуда, и в следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники». Проект поликлиники в Балтрайоне градсовет региона одобрил на заседании в конце апреля 2024 года.

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