Власти предложили увеличить стоимость строительства поликлиники на ул. Кошевого

Стоимость строительства амбулаторно-поликлинического отделения на пересечении улиц Олега Кошевого и Аллеи Смелых в Калининграде предложили увеличить на 22,4 млн рублей. Проект постановления опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документу, стоимость строительства поликлиники планируется увеличить с 54,9 млн до 77,3 млн рублей. Совокупная стоимость объекта в таком случае будет скорректирована до 102,6 млн рублей. В действующей редакции это значение равно 80,2 млн рублей. При этом срок реализации денежных вложений продлён до 2026 года.

Документ подготовило министерство строительства и ЖКХ Калининградской области. Публичное обсуждение инициативы продлится до 26 ноября.