Шулейко о дорогих жд-билетах до Минска: Белоруссия предлагает инструменты

Шулейко о дорогих жд-билетах до Минска: Белоруссия предлагает инструменты
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Белоруссия «предлагает новые инструменты» для решения проблемы высокой стоимости железнодорожных билетов до Минска. Об этом в ответ на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» рассказал заместитель премьер-министра республики Юрий Шулейко. Пресс-подход состоялся после заседания Российско-Белорусского совета по сотрудничеству Калининградской области с Белоруссией в среду, 20 ноября.

«Один из главных вопросов, который касается [нашего] взаимодействия, — это транспортная логистика, это товарооборот и пассажирский оборот. Мы увидели сегодня, что есть дисбалансы, которые мешают нам работать в той экономической плоскости, которая будет максимально интересовать две стороны», — сказал Шулейко.

Он также отметил, что в решении вопроса высокой стоимости ж/д перевозок задействованы и Россия, и Белоруссия. «Беларусь предлагает свои новые инструменты. <...> Вопрос правильный, сегодня он лежит на поверхности. Мы постараемся выработать позиции, где мы можем потерять, но на чём мы отыграем. Поэтому основополагающая работа сегодня — именно транспорт», — подытожил Шулейко.

Купить плацкартный билет на поезд из Калининграда до Минска сегодня можно в среднем за 9 000 рублей.

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