Дятлова показала технику, задействованную в уборке улиц от снега (фото)

Для уборки улиц Калининграда от снега привлечено 350 дворников, 86 рабочих из мобильных групп, а также 24 комбинированные дорожные машины и 10 средств малой механизации. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«„Чистота“ не стала ждать начала снегопада и приступила к превентивной обработке магистралей солевым раствором ещё во втором часу ночи», — добавила Дятлова. Глава администрации также призвала водителей уступать дорогу технике, задействованной в уборке снега.

«Израсходовано за ночь 137 тонн галита, 48 кубов соляного раствора. В ночь отработано все основные магистрали — 175 улиц, — сообщили „Новому Калининграду“ в администрации. — Дворники в первую очередь сейчас отрабатывают пешеходные переходы, остановочные пункты, лестницы (сгребание, посыпка) с переходом на тротуары. 10 машин работают на тротуарах».

Утром в четверг из-за снегопада в областном центре сложилась напряженная дорожно-транспортная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Пробки», в городе образовались десятибалльные заторы.