В мэрии Калининграда рассказали о мерах по борьбе с последствиями снегопада

В мэрии Калининграда рассказали о мерах по борьбе с последствиями снегопада
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде за ночь коммунальщики успели обработать реагентами 175 улиц и все мосты. Такие данные «Новый Калининград» получил от пресс-службы мэрии города.

«Израсходовано за ночь 137 тонн галита, 48 кубов соляного раствора, — добавили в пресс-службе. — В ночь отработаны все основные магистрали (175 улиц) и все мостовые сооружения».

Уточняется, что на данный момент дворники в первую очередь отрабатывают пешеходные переходы, остановочные пункты и лестницы путём сгребания снега и посыпки реагентами, а уже потом переходят на тротуары.

«10 машин работает на тротуарах, — добавили в мэрии. — На дорогах на данный момент сейчас работает 24 машины одновременно: идёт плужение, сгребание, а потом сразу посыпают».

За движением коммунальной техники в режиме онлайн можно следить на сайте мэрии по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Калининград утром 21 ноября встал в 10-балльных пробках из-за снегопада. В свою очередь Елена Дятлова показала в своём телеграм-канале снегоуборочную технику, задействованную на уборке улиц.

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