Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото)

Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото) Сюрприз сверху: что происходит на улицах Калининграда после первого снегопада (фото)
Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Утром в четверг, 21 ноября, Калининград встал в 10-балльных пробках. К снегопаду, о котором синоптики предупреждали ещё на прошлой неделе, по традиции оказались не слишком готовы коммунальные службы и транспорт. Соцсети, как и следовало ожидать, наполнились не самыми лестными отзывами стоявших в пробках и всюду опоздавших горожан. «Не увидел в центре города уборочную технику» и глава региона Алексей Беспрозванных, по случаю чего он обратился в своём Telegram-канале к коллеге из горадминистрации Елене Дятловой с просьбой разобраться. «Внимательно наблюдаю за качеством работы муниципальных и региональных дорожных служб. Все их пожелания были удовлетворены, теперь проверим их эффективность», — написал губернатор.

Как отмечают синоптики, периодические снегопады, как и сложная дорожная обстановка, сохранятся в регионе в течение суток. Снежный покров местами может достигнуть 5 −10 сантиметров и «дожить» вплоть до воскресенья, 24 ноября. С понедельника Калининград и область ожидает другая «напасть» — проливные дожди. Так что светлые оттенки в городском пейзаже будут преобладать недолго.

Первый ноябрьский снегопад и его последствия — в фоторепортаже Юлии Власовой.

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