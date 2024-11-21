Властей обязали оплачивать детям из «группы риска» путевки в лагеря 4 раза в год

В Калининградской области решили предоставлять детям из семей в «особом положении» путёвки в загородные лагеря до четырёх раз в год. Соответствующее решение сразу в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания на заседании в четверг, 21 ноября, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».
Доклад перед парламентом представила министр социальной политики региона Анжелика Майстер. Она отметила, что по действующему законодательству детям из семей «в социально-опасном положении» путёвки в лагеря оплачиваются один раз в год. По принятым поправкам областное правительство берёт на себя обязанность увеличить количество предоставляемых путёвок на одного человека в четыре раза. Майстер подчеркнула, что решение направлено на профилактику семейного благополучия и организации детского досуга в период школьных каникул.В середине ноября глава комитета по соцполитике Законодательного собрания Калининградской области Нина Фёдорова рассказала «Новому Калининграду», что мера будет относиться к детям из так называемой «группы риска», которые воспитываются в неблагополучных семьях, «где родители ведут асоциальный образ жизни», а также к несовершеннолетним с плохой успеваемостью, имеющим административные правонарушения, сиротам и др. Согласно информации, размещённой на сайте министерства социальной политики региона, семьёй в социально опасном положении является «семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними».