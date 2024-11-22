«В круглосуточном режиме»: власти отчитались об уборке снега в регионе (фото)

«В круглосуточном режиме»: власти отчитались об уборке снега в регионе (фото)
Фото: мининфраструктуры Калининградской области
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Дорожные службы Калининградской области занимаются уборкой снега в круглосуточном режиме, начиная с семи часов утра четверга, 21 ноября. Об этом сообщили в региональном мининфраструктуры.

«Вчера днём на уборке снега работало 68 машин, минувшей ночью 73 единицы дорожной техники. Использовано более 720 тонн соли и около 450 тонн песко-соляной смеси. Дорожные службы продолжают работу в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова со ссылкой на предприятие «Чистота» сообщила о том, что «за минувшую ночь комбинированными дорожными машинами было обработано 250 улиц, ещё 18 адресов успели почистить средствами малой механизации».

«Сейчас коммунальщики по большей части работают в отдалённых микрорайонах и на второстепенных магистралях. Проезжая часть дорог преимущественно приведена в норматив, но ещё поступают жалобы на состояние тротуаров, поэтому сегодня главное внимание будет уделяться именно пешеходным связям. С 5 утра в городе трудятся 337 дворников», — написала Дятлова.

Она также отметила, что муниципальные учреждения (парки, горлеса, бани, «Гидротехник», школы и детские сады) будут сегодня приводить в порядок прилегающие к ним территории. «Муниципальному контролю поручила усилить надзор за состоянием дворов, земельных участков магазинов, офисных центров и НТО», — добавила Елена Дятлова.

Как сообщают синоптики, погодные условия, способствующие сложной дорожной обстановке, сохранятся в регионе до понедельника. Затем начнётся потепление.

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