ФГИС ЕГРН: участок в Варникенском лесу находится в муниципальной собственности

ФГИС ЕГРН: участок в Варникенском лесу находится в муниципальной собственности
Скриншот публичной кадастровой карты
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Участок в Варникенском лесу с кадастровым номером 39:17:000000:1987 по-прежнему принадлежит администрации Светлогорского городского округа. Такие данные содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 22 ноября 2024 года.

По данным ФГИС ЕГРН, право собственности муниципалитета зарегистрировано 25 октября 2024 года. Земля в аренде у ООО «Виштынец Резорт» до 15 февраля 2045 года. Согласно данным открытых источников, компанией руководит Сергей Ривкинд. Учредители — Сергей Ривкинд и Софья Шафранская.


Экоактивисты, которые в течение нескольких лет борются за сохранение лесного массива, обратили внимание на то, что ранее находившиеся на указанной территории десять земельных участков объединили в один. Публичные кадастровые карты при этом относят его к частной собственности. Как отмечают активисты, вероятно, ошибка была допущена кадастровым инженером. «По-моему, я поторопился. Земля ещё не продана. Ошибка кадастрового инженера», — сказал один из местных жителей Денис Кондратьев, ранее считавший землю проданной.

«Участки никому не продали, они в муниципальной собственности. 25 октября 2024 года 10 участков действительно были объединены в один с кадастровым номером 39:17:000000:1987 по заявлению арендатора (ООО „Виштынец Резорт“). Собственником объединённого участка является муниципальное образование „Светлогорский городской округ“ с видом разрешённого использования „Передвижное жильё“», — прокомментировал представитель администрации Светлогорского городского округа.

В настоящее время на указанной территории после нескольких рубок деревьев строится глэмпинг.

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