Очевидцы: в Варникенском лесу начали строить глэмпинг (фото)

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Фото очевидца

На территории под Светлогорском, которую местные жители относят к историческому Варникенскому лесу, начали строить глэмпинг. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

«Это я обнаружил 8 июня, когда был в лесу. Вызвал полицию», — написал один из них.

Предложение отнести эти земли к зоне зелёных насаждений выносилось на общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Светлогорского городского округа в апреле 2024 года. Однако администрация муниципального образования «считает нецелесообразным» изменение градостроительного зонирования указанной территории.

В настоящее время участки с кадастровыми номерами 39:17:020001:254, 39:17:000000:927, 39:17:000000:928, 39:17:000000:929, 39:17:000000:930, 39:17:000000:931, 39:17:000000:932, 39:17:000000:933, 39:17:000000:934 и 39:17:000000:935 относятся к зоне рекреационного назначения. Экоактивисты считают, что «она определена без учёта фактического состояния указанной территории, нахождения на ней многочисленных зелёных насаждений и нарушает природоохранное, лесное законодательство, требования Градостроительного кодекса, права жителей округа на благоприятные условия, среду жизнедеятельности». На это указали два участника общественных обсуждения, проживающие в округе.

В апреле компания «Виштынец Резорт» получила разрешения на санитарную и аварийную рубки в Варникенском лесу. В феврале там была проведена «рубка ухода». Ею по поступившей жалобе заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В конце 2023 года бизнесмены получили грант в размере 45 млн рублей на создание гостиничных глэмпинг-комплексов.

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Постановление было вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий). Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Сохранения территории Варникенского леса жители Светлогорского городского округа добивались в течение нескольких лет.

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