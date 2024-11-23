В аэропорту «Храброво» задерживается более 10 рейсов

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Из-за снегопада в расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 15 часов, задерживается прилёт и вылет 12 рейсов.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн табло на сайте аэропорта по ссылке.

Как сообщало Главное управление МЧС по Калининградской области, в субботу в регионе временами возможны осадки в виде мокрого снега. «Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 м/с, утром и днем западный, северо-западный 12-17 м/с, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха ночью −3...+2°С, днём +1...+4°С. Видимость 3-6 км. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега», — добавляли в МЧС. Об ухудшении погодных условий также сообщали в Госавтоинспекции Калининградской области: «В связи с ухудшением погодных условий — понижением температуры, Госавтоинспекция Калининградской области напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения».


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