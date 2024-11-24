Путин утвердил штрафы для юрлиц за подделку документов для мигрантов

Президент России Владимир Путин утвердил штрафы для юридических лиц за подделку документов для организации незаконной миграции. Об этом сообщил «Коммерсант».

При первом нарушении юрлицам грозит наказание от 5 до 10 млн рублей. Повторное нарушение влечёт за собой штраф до 60 млн рублей. Отмечается, что подписанный закон вносит изменения в ст. 19.23 КоАП РФ (подделка документов, штампов, печайте и бланков).