Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идей чайлдфри — отказа от рождения детей. Об этом сообщил «Коммерсант».
Согласно принятой инициативе, распространение идей запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Изменения также вносятся в законы «Об основных гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Составление протоколов возложили на полицию и Роскомнадзор.
Так, нарушение закона влечёт за собой штраф до 400 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц установили наказание в размере до 800 тыс. рублей. Компании в случае нарушения могут оштрафовать на сумму до 5 млн рублей.Закон о запрете пропаганды чайлдфри внесли на рассмотрение в сентябре. Совет Федерации и Госдума приняли его единогласно. Во время рассмотрения проекта в нижней палате парламента внесли поправку, по которой монашество не будут считать пропагандой чайлдфри. Напомним, согласно исследованию, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России, такие же показатели зафиксированы и при опросе жителей Калининградской области.