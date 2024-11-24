Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идей чайлдфри — отказа от рождения детей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно принятой инициативе, распространение идей запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Изменения также вносятся в законы «Об основных гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Составление протоколов возложили на полицию и Роскомнадзор.

Так, нарушение закона влечёт за собой штраф до 400 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц установили наказание в размере до 800 тыс. рублей. Компании в случае нарушения могут оштрафовать на сумму до 5 млн рублей.