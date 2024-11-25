В Гвардейском районе снова выставлена на продажу усадьба Парненен (фото)

Собственник усадьбы Парненен в поселке Красный Яр Гвардейского района выставил исторический объект на продажу, оставив попытки восстановить его. Соответствующие объявления опубликованы на нескольких электронных площадках (в том числе «Авито» и «Циан»).



В тексте объявления потенциальному покупателю сообщается, что усадьба обойдётся в 11 млн рублей, что она является объектом культурного наследия регионального значения, что построена она в конце XIX века в cтилe эклектика, «где переплелись классика и барокко», что объект имеет подвал, два симметричных двухэтажных крыла и высокую трёхэтажную башню в центре «с прекрасной лепниной под крышей».

«Есть проект консервации здания. После восстановления усадьба подойдет как родовое гнездо или под другие интересные проекты, такие, как гостиница, поликлиника и т.д., — говорится в объявлении. — Земельный участок под зданием в собственности 3140,0 м2. Рядом по границе участка находится территория, площадью 6 га, не в собственности, но возможно оформление в собственность или аренду».

Напомним, что на текущий момент собственником здания является калининградский предприниматель Игорь Семёнов, который ранее потратил на его приобретение около пяти миллионов рублей. В начале этого года Семёнов рассказывал «Новому Калининграду» о неудачном стечении обстоятельств, последовавшем после покупки исторического объекта.

Приобреталась усадьба предпринимателем с целью организовать там «медицинский центр с внедрением как превентивной медицины, направленной на профилактическое предупреждение заболеваний с сохранением здоровья, так и реабилитационных мероприятий», а также SPA-отель, предусматривающий «уникальный подход к здоровью и благополучию».

Усадьба Парненен — это бывшие владения депутата Рейхстага Людвига фон Массау-Парненена, в которых после Великой Отечественной войны размещалась сначала школа, потом — колхозная контора и клуб, а с 1990-х годов там функционировали магазин, библиотека и почта. Магазин закрылся первым, в 2013 году из-за протекающей крыши расформировали библиотеку, а в 2015 году была ликвидирована почта. С этого момента имение стало приходить в еще большее запустение и пережило несколько поджогов.