Вандалы и финансовый тупик: что происходит с бывшей усадьбой Парненен (фото)

В Калининградской области в последние годы восстанавливают орденские замки и кирхи, форты, заброшенные больницы и промышленные предприятия. Чаще всего люди с деньгами вкладываются в исторические объекты, которые не являются памятниками архитектуры, истории и культуры, потому что это намного проще в плане оформления документов и спокойнее с точки зрения потенциальных проверок. Калининградец Игорь Семёнов пошел по более сложному пути и выкупил именно памятник — несколько раз горевшую усадьбу Парненен в поселке Красный Яр Гвардейского района. Насколько удачным получилось приобретение, каковы планы на объект и с какими трудностями столкнулся предприниматель, он рассказал «Новому Калининграду».

«Запал в душу»

На приобретение усадьбы с земельным участком Игорь Семёнов потратил около пяти миллионов рублей. До этого времени судьба объекта была типичной для региона: в послевоенные годы в бывших владениях депутата Рейхстага Людвига фон Массау-Парненена размещалась школа, потом — колхозная контора и клуб, а с 1990-х годов там функционировали магазин, библиотека и почта. Магазин закрылся первым, в 2013 году из-за протекающей крыши расформировали библиотеку, а в 2015 году была ликвидирована почта (местные жители уверяют, что она была ограблена неизвестными, проломившими потолок). С этого момента имение стало приходить в еще большее запустение и даже пережило несколько поджогов.

«Когда случился коронавирус, запретили выезды за границу, мы с моим партнером по бизнесу Дмитрием Кодоловым (сейчас он занимается восстановлением усадьбы Луговен в Чайковском — прим. „Нового Калининграда“) ездили по области и смотрели разное. Этот объект мне как-то запал в душу — так мне его жалко стало. Он был заброшенный, поросший зеленью, из фундамента деревья торчали, но, несмотря на свое печальное состояние, в котором он находился, поражал своим величием. На тот момент здание никто не эксплуатировал — оно было сгоревшим, крыша обвалилась, обугленные балки нависали над головой. В общем, решил его спасти. Это был 2021 год».

По словам предпринимателя, поначалу он пытался найти родственников довоенных владельцев здания, чтобы получить хоть какие-то его чертежи. «Никого не нашли, — продолжает он. — Нам сказали, что все родственники уже умерли. Документации какой-то нам тоже достать не удалось. Фотографии есть только внешнего облика, а по интерьеру, отделке, предметному наполнению — вообще ничего. Но если мы и начнем реставрацию, то обязательно с оборудованием, пандусами и лифтами».

По мнению Игоря Семёнова, у руин господского дома очень удачное расположение для того, чтобы организовать там гостинично-оздоровительный комплекс (бывшее имение находится у развилки дорог на Калининград, Черняховск и Советск, в пяти километрах от поселка Талпаки). Сам он уверяет, что собирается оборудовать в усадьбе «медицинский центр с внедрением как превентивной медицины, направленной на профилактическое предупреждение заболеваний с сохранением здоровья, так и реабилитационных мероприятий», а также SPA-отель, предусматривающий «уникальный подход к здоровью и благополучию».

«Оздоровительный комплекс с сохранением архитектурных элементов, соответствующих особенностям застройки начала ХIХ-го века, может стать отличительной чертой Красного Яра, — говорит Семёнов. — Место тут хорошее — середина области, зелёная зона. Людям из удаленных муниципалитетов не нужно было бы ехать в Калининград. Комплекс должен быть оборудован для реабилитации людей с ограниченными возможностями и проблемами с опорно-двигательным аппаратом (в том числе реабилитацией после потери конечностей, ранений). Там же планируется открыть диагностический центр: установить аппарат УЗИ, проводить лабораторные исследования и скрининг для сбора анамнеза. Плюс там же должны будут появиться бассейн и грязи для активного оздоровления, зал для фитнеса и лечебной физкультуры с программами реабилитации и поддержанию здорового образа жизни. Вопрос с технологическим медицинским оборудованием в основном проработан: большую его часть планируется закупить у российского производителя, частично — ввезти из Южной Кореи».

В медицину Игорь Семёнов решил вложиться после того, как его семья столкнулась с проблемой реабилитации родственника, лишившегося ноги вследствие разрушающего действия диабета.

«В области с этим большие проблемы. Брат моей жены попал в БСМП два с половиной года назад. Нам позвонили и сказали, что ему отнимут ногу до бедра. Мы были в шоке, — рассказывает предприниматель. — Начали искать, и поиски нас привели в Гусев, где, как оказалось, работает замечательный сосудистый хирург, который переехал из Санкт-Петербурга с семьей. Он приехал в Калининград и сделал операцию, которая помогла спасти ногу на целый год! Но спустя год ногу все-таки ампутировали, но только ниже колена. Иногда человек просто в поликлинику попасть не может, потому что никаких подъемников нет. Нам сейчас нужно ехать, чтобы снять мерки для протеза, а в поликлинику подняться невозможно. Мы хотели в Зеленоградске в гостинице его разместить, устроить отдых со СПА-процедурами, так там только две гостиницы есть, где имеется пандус».

В регионе, по мнению бизнесмена, есть еще несколько исторических объектов, которые можно было бы приспособить под медицину. Самое лучшее место, как уверяет инвестор, — бывшая психиатрическая лечебница в Знаменске, однако там необходимы «вложения совсем другого уровня». Также хорошим местом бизнесмен считает виллу Порр в Приморске, где располагался туберкулезный диспансер Балтфлота (на днях ее выкупила структура GS Group).

Как подразнили областными деньгами

В декабре 2021 года усадьбу Парненен повторно выставили на продажу (в первый раз, за год до того, ей никто не заинтересовался). К этому времени успела обвалиться крыша и в левом, и в правом крыле здания, а остатки сельской библиотеки местная молодежь чуть не ежедневно использовала для разжигания костров прямо на балках перекрытий.

«Приобреталось здание компанией „Велес Трейд“ (состоит в ГК „Подеста“) на объявленном администрацией Гвардейского района аукционе, — рассказывает Игорь Семёнов. — Компания — резидент Калининградской области (Калининградской особой экономической зоны — прим. „Нового Калининграда“), занималась ранее поставкой и сервисным обслуживанием подвесных лодочных и стационарных моторов Mercury & Mercruiser, дистрибьюторами которой мы являлись. В последние годы компания практически не работала, и решено было занять ее восстановлением памятника. Собственно, мы и сейчас продолжаем моторами заниматься, но только теперь уже только техническим обслуживанием и ремонтом, потому что вся группа товаров запрещена ко ввозу».

По удачному стечению обстоятельств осенью того же 2021 года региональными властями была запущена программа поддержки тех, кто берется восстанавливать объекты культурного наследия. Инвестор Парненена также отправил заявку на получение средств. О том, что усадьба в Красном Яре рассматривается в числе семи претендентов на получение поддержки, в сентябре прошлого года рассказывал и начальник отдела кредитования промышленности «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Солодухин. Однако Парненену не повезло.

«В сентябре прошлого года прошло заседание по выделению денежных средств, — поясняет Семёнов. — Вместе с нами были поданы заявки на восстановление таких объектов, как бастион „Грольман“, гостиница в Черняховске, замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Деньги были выделены, но не на все заявленные объекты, наш объект под финансирование не попал. Надеемся, что это не окончательное решение и на наш объект все же обратят внимание».

Финансовый тупик и поиск компаньонов

По словам Игоря Семёнова, для восстановления усадьбы Парненен и превращения ее в гостинично-оздоровительный комплекс требуются немалые вложения. Даже первоначальные финансовые вливания, предусматривающие замену крыши (чтобы остановить разрушение кладки), а также вычинку и замену осыпающегося кирпича, требуется несколько десятков миллионов, которых сейчас нет. Причины, как сообщает бизнесмен, разные, в том числе неожиданные — длительные крупные неплатежи со стороны заказчиков-контрагентов, корректировка логистики вследствие санкционного давления, соответственно, увеличение себестоимости продукции и снижение прибыли его компании.

«Крупных грантов по теме ОКН сейчас нет, — признается Игорь. — Есть подобная поддержка для промышленных предприятий, но у нас другая сфера, поэтому я ищу частную инициативу. Так как средства для восстановления нужны большие, я стал искать компаньонов, готовых вложиться в проект. Обращался и к местным бизнесменам, и к московским. Интереса пока не было».

Как говорит инвестор, на сегодняшний день он выполнил работы примерно на 4,5-5 млн рублей: разобрал обвалившуюся крышу в левом и правом крыле здания; вывез десятки грузовиков строительного мусора, но оставил те балки, которые не успели упасть.

«На момент производства работ эти балки не были опасными, но сейчас они тоже обвалились. Если бы мы тогда начинали их пилить, могли стены рухнуть», — поясняет Семёнов.

Вандализм и проверки

К финансовой проблеме прибавилась еще одна — и стала главной головной болью владельца усадьбы. Подростков-вандалов, устраивавших ранее поджоги и погромы, не останавливают ни таблички, указывающие на запрет входа на частную территорию ввиду опасности обрушения, ни полностью закрытый периметр окон и дверей: доски периодически выламываются. Один из собственников складов, расположенных по соседству, помогает присматривать за усадьбой и время от времени прогоняет оттуда малолетних погромщиков.

«Подростки ломают двери и окна. Объявления у меня висят, что вход запрещен, но внутрь они забираются постоянно и бегают по объекту. Профилактические беседы мы не раз проводили, но они не работают. На месте тоже ловили. Хотел усадьбу забором обнести, но местные мне сказали, что разберут его на металлолом. Все металлические части (перила, двери, ограждения) в усадьбе давно уже посрезали. Заявление в полицию к действенным мерам не привело. Гранитные ступени тоже украли (спасти удалось только небольшую их часть). Металлическую дверь поставил — в прошлом году ее выдрали. Поставил новую дверь, так дети проломили стену, забрались внутрь и ногами эту новую дверь изнутри выбили. Электрический ток ведь тут не пустишь, правильно? Ради эксперимента я год назад повесил по периметру восемь муляжей видеокамер. Все разбили! Мне пацаны эти потом кричали, чтобы я еще камеры повесил: „Мы их опять разобьем“. А им всего-то по 9-10 лет».

Но это не все последствия. «В июне один из местных 10-летних вандалов забрался внутрь, упал с балкона и сломал себе руку. Он же предварительно вместе с друзьями дверь выломал. Его родители написали заявление в прокуратуру, где указали, что все было открыто. Дело передали в суд, и нам присудили немалый штраф!» — разводит руками владелец.

Однако союзники из числа жителей Красного Яра у Игоря Семёнова есть. Они присматривают за зданием по мере возможности и гоняют оттуда непрошенных гостей.

«У некоторых даже на этой почве отношения с односельчанами натянулись, — рассказывает Семёнов. — Один мой сосед — фермер. Он работает на себя и знает цену человеческого труда. У него коровы и трактор. Еще бывший почтальон радеет за восстановление. Она же, кстати, пожарных вызывала, когда тут поджигали. Пожары устраивали все те же дети. Они вытащили книги из библиотеки (она в правом крыле была) и устроили костер. Кстати, они ведь даже признались, что подожгли (один из них — тот, который руку сломал), но дело не возбуждали».

Случай со сломанной рукой школьника привлек к усадьбе Парненен внимание прокуратуры, которая, в свою очередь, заставляет реагировать Службу госохраны объектов культурного наследия.

«У нас были обращения со стороны прокуратуры, — подтвердил руководитель службы Евгений Маслов. — Мы же должны были как-то отреагировать. Поскольку у нас на дворе реформа контрольно-надзорной деятельности и всякие-разные моратории, то самый наш грозный инструмент — это профилактический документ, предупреждающий о последствиях нарушений. Но человек занимается, и проект у него есть. Какие-то мероприятия он проводит».

Хозпостройки напротив усадьбы Парненен. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Сам Игорь уверяет, что инспекции на его объекте бывают периодически. Причем проверяет и Служба охраны ОКН, и прокуратура, и администрация Гвардейского района.

Историческая справка

Поселок Красный Яр, носивший до 1946 года название Парненен, впервые упоминается в документах как Пернен (Pernen) в 1358 году. В XVI веке населенный пункт считался лесно-луговым поместьем, принадлежавшим семье Рёдер. Около 1800 года его приобрел член семьи фон дер Гольц. Дата постройки усадебного дома неизвестна, однако в 1830 году его вместе с землями площадью 1125 га приобрёл Карл Август Кесвурм (на тот момент основной деятельностью имения было овцеводство).

В 1885 году унаследовавшая поместье Маргарета Кесвурм вышла замуж за военного из Штаргарда (сегодня польский Старгард) Людвига фон Массов. Выйдя в отставку в 1898 году, фон Массов был избран депутатом Рейхстага и посвятил себя управлению имениями (прежде всего имением Парненен). Судя по всему, при нем же усадьба была перестроена и получила свой современный облик). После смерти Людвига и Маргареты фон Массов имением управляла их дочь Шарлотта вплоть до бегства от наступающей Красной армии в 1945 году. До войны в имении Парненен разводили тракененскую породу лошадей, а в населенном пункте функционировали молочный завод, кузница, мастерская, зернохранилище и ветряная мельница.

В марте 2007 года усадебный дом Парненен получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград