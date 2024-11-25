На калининградском рыбоперерабатывающем заводе обнаружили зараженную продукцию (исправлено)

На калининградском рыбоперерабатывающем предприятии ООО «Апрельское», расположенном в посёлке Суворово Гвардейского района, выявлены нарушения после жалобы одного из потребителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в ведомство поступила жалоба на качество рыбной продукции, после чего на предприятии была проведена внеплановая выездная проверка.

«В рамках внеплановой выездной проверки специалистами управления на предприятии ООО „Апрельское“ выявлены нарушения технических регламентов Таможенного союза, которые способствуют контаминации продукции болезнетворными микроорганизмами, — уточнили в пресс-службе. — Были отобраны 3 пробы рыбной продукции на показатели безопасности (БГКП, КМАФАнМ, паразитарная чистота, кадмий, мышьяк, ртуть). По результатам проведенных Калининградским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“ лабораторных исследований в одной пробе „филе форели малосоленое в вакуумной упаковке“, выпускаемой вышеуказанным предприятием, выявлено несоответствие требованиям технических регламентов „О безопасности рыбы и рыбной продукции“, „О безопасности пищевой продукции“, действующих на территории ЕАЭС, а именно несоответствие по микробиологическим показателям, наличие КМАФАнМ».

Россельхознадзор выявил и другие нарушения. В частности, при анализе отчётных данных было обнаружено, что в одной из переработанных партий радужной мороженой форели отсутствуют отходы, что «нарушает процесс прослеживаемости подконтрольной продукции».

«Уполномоченному лицу ООО „Апрельское“ направлено предупреждение посредством „ВетИС Паспорт“, — добавляют в ведомстве. — 18 ноября 2024 года управлением Россельхознадзора ООО „Апрельское“ выдано предостережение и вынесено решение о признании недействительной декларации о соответствии на рыбную продукцию. В отношении ООО „Апрельское“ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ».

«Новый Калининград» связался с руководством предприятия «Апрельское», подробный комментарий по ситуации компания пообещала предоставить в ближайшее время.