Директор завода «Апрельское»: мы продолжаем выпуск рыбной продукции

Директор завода «Апрельское»: мы продолжаем выпуск рыбной продукции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На рыбоперерабатывающем предприятии «Апрельское» (находится в посёлке Суворово Гвардейского района), где в октябре прошла проверка Россельхознадзора, выявившая после лабораторных исследований некачественную продукцию, не останавливалось производство. На текущий момент, как сообщил «Новому Калининграду» директор завода Владимир Богнат, учтены все замечания контрольного ведомства.

Богнат подтвердил, что в ходе октябрьской проверки были отобраны три образца продукции для проведения разнообразных исследований.

«В одной из партий филе форели малосолёного в одном исследовании на КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов — прим. „Нового Калининграда“) было обнаружено незначительное превышение допустимого уровня, — рассказал Богнат. — Общий объём выпущенной партии составлял 22,8 кг. По факту полученной информации, остаток партии в количестве 4,4 кг был утилизирован, а на предприятии были приняты меры по санитарной обработке и дезинфекции».

После проверки предприятие, по словам Богната, произвело контрольную партию соответствующей продукции и сдало её на лабораторные исследования в сертифицированную лабораторию.

«Анализы подтвердили, что выпущенная продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, — добавил директор предприятия. — На основании этих исследований была выпущена новая декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза, и на данный момент мы продолжаем выпуск безопасной продукции в полном соответствии с нормами и правилами».

По факту выполненных мероприятий ООО «Апрельское» предоставило отчёт о всех своих действиях в региональное управление Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что внеплановая выездная проверка на калининградском рыбоперерабатывающем предприятии «Апрельское» была проведена после поступления жалобы на качество рыбной продукции.

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