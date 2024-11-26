«Оборонлогистика»: из-за сезона штормов возможны задержки в движении судов

С конца ноября на Балтике традиционно начинается сезон штормов, в связи с чем возможны задержки рейсов и грузовых операций. Сейчас все суда работают в штатном режиме, сообщает компания «Оборонлогистика», выполняющая морские перевозки на линии «Усть-Луга — Балтийск».

В «Оборонлогистике» уточнили, что шторм в ноябре — частое погодное явление, когда вода в морях и океанах северного полушария ещё не остыла, а воздух над континентальной зоной активно охлаждается. Это явление приводит к сильным температурным контрастам, неустойчивости атмосферы и образованию мощных циклонов.

В целях обеспечения безопасности мореплавания экипажи судов исполняют все надлежащие инструкции, поддерживают исправную работу судов, соблюдают правила безопасной эксплуатации и предотвращения загрязнения окружающей среды, добавили в «Оборонлогистике». Обычно суда пережидают непогоду у причалов в портах либо в местах укрытий на рейде.